Sourcières – Les nuits de Clans, Place du village, Clans

Sourcières – Les nuits de Clans Samedi 1 août, 18h00 Place du village Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T18:00:00+02:00 – 2026-08-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-01T18:00:00+02:00 – 2026-08-01T23:59:00+02:00

Entre magie et merveilleux, femmes puissantes dans les contes…

Héroïnes, fées, sorcières, femmes ordinaires… Certains disent qu’un jour, elles sont descendues du ciel sur un long fil… Dans les contes, elles résistent et déjouent les rôles convenus auxquels elles sont assignées.

A côté de deux grands contes merveilleux issus de la plus inventive littérature orale (La Vouivre et la Tisseuse d’ortie), se mêlent des chansons et des récits de cultures diverses qui tous s’interrogent : comment se tissent les destins, comment se découvrent et se confrontent les sexes, comment les femmes, puisant leur force dans la nature sauvage ont développé « le pouvoir-du-dedans » pour affronter celui des hommes : « le pouvoir-sur* »….

* Starhawk dans son livre manifeste des écoféminismes : « Rêver l’obscur »

L’horaire exacte ne sera connu qu’au dernier moment car plusieurs conteur.euses se succèderons.

Place du village Clans 06042 Clans 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/nuitduconteclans/ »}]

Entre magie et merveilleux, femmes puissantes dans les contes… contes conte

Alexandre Boissot