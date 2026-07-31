Sous la Peau Courcelles-lès-Gisors

Informations pratiques

Courcelles-lès-Gisors

Sous la Peau

Chemin de la Reine Courcelles-lès-Gisors Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 16:00:00

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-14

Une femme sur le quai, tenant dans ses bras un bébé alors qu’un bateau s’éloigne à l’horizon.

Sur le bateau, le père de l’enfant. Il ne reviendra pas, et de lui, rien ne restera ; rien, si ce n’est un air léger qu’il sifflotait sur le bateau. L’enfant grandit, avec cette mélodie qui se colore avec ses émotions, qui le rappelle quand il s’égare. Elle lui parle de cet homme lointain, des pays qu’il traverse peut-être, de tout ce qu’ils n’ont pas pu se dire. Un jour, il faudra accepter de suivre le chemin de la petite mélodie, sous la peau, dans les organes et jusque dans le cœur, pour descendre jusqu’aux secrets de soi-même et affronter ses peurs. Dans cette quête onirique, la musique nous servira de guide, pour transformer nos fêlures en récits, en danses, en fêtes.

Une femme sur le quai, tenant dans ses bras un bébé alors qu’un bateau s’éloigne à l’horizon.

Sur le bateau, le père de l’enfant. Il ne reviendra pas, et de lui, rien ne restera ; rien, si ce n’est un air léger qu’il sifflotait sur le bateau. L’enfant grandit, avec cette mélodie qui se colore avec ses émotions, qui le rappelle quand il s’égare. Elle lui parle de cet homme lointain, des pays qu’il traverse peut-être, de tout ce qu’ils n’ont pas pu se dire. Un jour, il faudra accepter de suivre le chemin de la petite mélodie, sous la peau, dans les organes et jusque dans le cœur, pour descendre jusqu’aux secrets de soi-même et affronter ses peurs. Dans cette quête onirique, la musique nous servira de guide, pour transformer nos fêlures en récits, en danses, en fêtes. .

Chemin de la Reine Courcelles-lès-Gisors 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

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English :

A woman on the dock, holding a baby in her arms as a boat sails away toward the horizon.

On the boat is the child’s father. He will not return, and nothing will remain of him—nothing, except for a light tune he used to whistle on the boat. The child grows up with this melody, which takes on new hues with his emotions and calls him back when he strays. It tells him of that distant man, of the lands he may be traveling through, of all the things they were never able to say to each other. One day, he’ll have to accept following the path of that little melody—under his skin, through his organs, and all the way to his heart—to delve into the secrets of his own self and face his fears. In this dreamlike quest, music will serve as our guide, helping us transform our flaws into stories, dances, and celebrations.

L’événement Sous la Peau Courcelles-lès-Gisors a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre