Sous la table de la Compagnie Les Zerkiens Espace Culturel Saint-Clément à Craon Craon

Sous la table de la Compagnie Les Zerkiens Dimanche 1 février 2026, 10h00, 11h15, 15h00, 16h00 Espace Culturel Saint-Clément à Craon Mayenne

Sur réservation, tarif unique : 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-01T10:00:00+01:00 – 2026-02-01T10:40:00+01:00

Fin : 2026-02-01T16:00:00+01:00 – 2026-02-01T16:40:00+01:00

Enfant, qui n’a pas expérimenté le plaisir de se glisser sous la table pour observer le monde sous l’angle inattendu du dessous ? Là où les lumières et les sons de l’extérieur pénètrent à peine, s’ouvre le royaume de l’imaginaire, peuplé d’histoires, de voyages et de rêves… Les Zerkiens convient petits et grands à pénétrer ce refuge, sous une table pas comme les autres, où s’animent des ombres colorées et changeantes. Soudain le couvert est dressé. D’en dessous, on assiste alors à la métamorphose : de l’autre côté du miroir, c’est un repas différent qui se déroule, un repas décalé où l’absurde et la poésie prennent le dessus et bousculent avec bonheur le quotidien.

Cette installation vivante, aussi étonnante que malicieuse, se poursuit avec un labo participatif où parents et enfants auront, à leur tour, l’occasion d’expérimenter leurs propres manipulations.

Espace Culturel Saint-Clément à Craon craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243091989 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@paysdecraon.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-SAISON_CULTURELLE_PAYS_CRAON.wb?REFID=enoWAAAAAAAjAA »}]

Glissez-vous sous la table ! Les Zerkiens invitent petits et grands à (re)vivre l’expérience grisante d’un voyage poétique de l’autre côté du miroir. Théâtre Ombres

Cathy Debrun