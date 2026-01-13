Sous l’arbre Cie Mon amour Rue Jacques Prévert Trégunc

Sous l’arbre Cie Mon amour

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance, un temps d’éveil artistique à l’échelle locale et départementale, composée de spectacles, mais aussi d’ateliers et de rencontres, pour les plus petits spectateurs et spectatrices.

Chacun d’un côté du même arbre, deux personnes profitent d’un doux moment dans la nature. Ne se connaissant pas, ils tournent autour de l’arbre sans se croiser, jusqu’au moment où ils finiront par se rencontrer. Dans l’arbre, vivent des animaux marionnettes qui pointent leur nez quand bon leur semble et jouent avec les deux visiteurs. L’arbre quant à lui vit sa vie d’arbre à sa mesure et à son allure, sentant ses branches danser dans le vent et se dorer de lumière.

La Compagnie À demain mon amour nous invite à la contemplation, et laisse les tout petits expérimenter l’autonomie. Dans cet espace d’interaction entre le spectacle et l’enfant, l’adulte aura l’opportunité de voir l’enfant dans un autre cadre, avec un autre point de vue, en relation directe avec ses émotions…

Théâtre et marionnettes.

Public à partir de 3 mois.

Durée 25 min de spectacle et 25 min de temps calme sous l’arbre. .

29910 Finistère Bretagne

