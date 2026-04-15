Sous le causse, ça s’affine ! – visite d’une ancienne cave d’affinage souterraine, 43.955021, 3.417815 D270, 30770 Campestre-et-Luc, Campestre-et-Luc

Sous le causse, ça s’affine ! – visite d’une ancienne cave d’affinage souterraine Samedi 13 juin, 10h00, 14h00 43.955021, 3.417815 D270, 30770 Campestre-et-Luc Gard

Sur inscription – Visite guidée de 2 heures – Tout public à partir de 8 ans Tenue sportive adaptée (chaussures de marche, lampe torche)

Passages parfois vertigineux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

L’utilisation du monde souterrain par nos ancêtres nous réserve parfois des surprises… Après une petite marche d’approche, plongez dans l’histoire d’un lieu insolite, sous terre, lors d’une visite guidée proposée par l’Office de Tourisme Sud Cévennes.

43.955021, 3.417815 D270, 30770 Campestre-et-Luc 43.955021, 3.417815 D270, 30770 Campestre-et-Luc Campestre-et-Luc 30770 Gard Occitanie 0499542703 https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/sous-le-causse-ca-saffine-visite-dune-ancienne-cave-daffinage-souterrain »}] sur réservation

L’utilisation du monde souterrain par nos ancêtres nous réserve parfois des surprises… Après une petite marche d’approche, plongez dans l’histoire d’un lieu insolite, sous terre, lors d’une visite…

©L.Faury