Informations pratiques

Bazoches-sur-le-Betz

Sous le ciel de Bazoches-sur-le-Betz

8 Route des Étangs Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-13 04:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez observer l’éclipse solaire à Bazoches-sur-le-Betz, ainsi que Perséides, la pluie d’étoiles filantes de l’année ce mercredi 12 Août.

Participez à une soirée exceptionnelle sous le ciel de Bazoches-sur-le-Betz. Rendez-vous à 18h30 sur le prairie de l’Ecole de Bazoches avec votre plaid et votre pique-nique pour vivre une soirée sous les étoiles.

A partir de 19h00, apéritif Eclipse totale offert par la mairie.

Observation de l’éclipse solaire dès 19h23 avec els explications d’un astronome amateur bazochois sur ce phénomène naturel rare. Restez après la fin de l’éclipse pour participer aux diverses animations concours de pétanque et concours de photos jusqu’à 4h00 pour la pluie d’étoiles filantes

La mairie offre des lunettes certifiées Norme ISO 12312-2.

Sur inscription obligatoire auprès de la mairie. .

8 Route des Étangs Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 81 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come watch the solar eclipse in Bazoches-sur-le-Betz, as well as the Perseids, this year’s meteor shower, this Wednesday, August 12.

L’événement Sous le ciel de Bazoches-sur-le-Betz Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-08-08 par OT 3CBO