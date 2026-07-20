Informations pratiques

Sous le gazon viennent les décombres PHAKT Rennes 20 juillet – 19 septembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

L’exposition réunit Thomas Portier et Manon Riet autour des paysages ordinaires. Vidéos, sculptures et jeu vidéo interrogent nos relations aux friches, jardins, pavillons et au vivant.

Sous le gazon viennent les décombres réunit les artistes Thomas Portier et Manon Riet autour d’une réflexion sur les paysages du quotidien et les relations entre humains, architecture et vivant. À travers des vidéos, sculptures, installations, éditions et un jeu vidéo, l’exposition invite à porter un regard nouveau sur des espaces souvent négligés : jardins pavillonnaires, friches urbaines, terrains vagues ou bords de route.

Les œuvres de Manon Riet suivent les circulations des plantes, des animaux et des graines à partir de l’Ailante, un arbre souvent qualifié d’invasif. Entre documentaire et récit, ses installations interrogent les migrations du vivant, les usages des territoires et les formes de coexistence qui se développent dans les interstices de la ville.

De son côté, Thomas Portier explore l’imaginaire des quartiers pavillonnaires. Sculptures, images et jeu vidéo mettent en scène les gestes d’entretien, les logiques de propriété et les modèles résidentiels qui façonnent notre environnement. En incarnant un robot-tondeuse, le visiteur découvre autrement le jardin domestique, entre fiction et observation du réel.

Présentée dans le cadre d’Exporama, cette exposition propose une traversée sensible de paysages en constante transformation. Sans livrer de réponse définitive, elle invite à réfléchir aux multiples liens qui unissent humains, plantes, animaux et espaces construits, et à imaginer de nouvelles façons d’habiter le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-20T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00.000+02:00

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PHAKT 5 place des Colombes rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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