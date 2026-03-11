Sous le signe du muguet Châteaux en fête Château de Châlus-Chabrol Châlus

Sous le signe du muguet Châteaux en fête

Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du Château Châlus Haute-Vienne

Vous découvrirez la symbolique de cette plante et son lien avec le château. Patrimoine culturel depuis toujours et pour toujours. .

Château de Châlus-Chabrol 2 chemin du Château Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 81 90 77 chaluschabrol@gmail.com

