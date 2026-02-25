Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques !

Du XVIe siècle à nos jours,

de Rose Bertin, couturière de Marie-Antoinette et pionnière d’une mode conçue

comme empire commercial et instrument de rayonnement français, à la figure

mythique et toujours contemporaine de la Parisienne, le vêtement apparaît comme

un puissant marqueur d’identité et un miroir des transformations de la société.

Objet intime et public à la fois, il constitue un véritable fait social : outil

de contrôle ou d’émancipation, signe d’appartenance ou de contestation.

Cette

programmation aborde également les enjeux contemporains de l’industrie

textile : consommation de masse, impacts écologiques et humains, essor de la

seconde main et développement d’une mode plus éthique. Un focus jeunesse met l’accent sur la création textile, l’évolution des usages (de la jupe au

pantalon, par exemple) ainsi que sur la découverte des matières et la

sensibilisation au réemploi.

Au programme : conférences, tables rondes,

cabarets, initiations à la culture drag, ateliers, balades… Un partenariat avec

le Palais Galliera accompagne ce temps fort avec des visites adaptées

aux publics en situation de handicap.

En mai, juin et juillet, les bibliothèques vous invitent à une exploration du vêtement dans toutes ses dimensions : historique, sociale, culturelle et politique.

Du samedi 16 mai 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

