Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques ! samedi 16 mai 2026.
Du XVIe siècle à nos jours,
de Rose Bertin, couturière de Marie-Antoinette et pionnière d’une mode conçue
comme empire commercial et instrument de rayonnement français, à la figure
mythique et toujours contemporaine de la Parisienne, le vêtement apparaît comme
un puissant marqueur d’identité et un miroir des transformations de la société.
Objet intime et public à la fois, il constitue un véritable fait social : outil
de contrôle ou d’émancipation, signe d’appartenance ou de contestation.
Cette
programmation aborde également les enjeux contemporains de l’industrie
textile : consommation de masse, impacts écologiques et humains, essor de la
seconde main et développement d’une mode plus éthique. Un focus jeunesse met l’accent sur la création textile, l’évolution des usages (de la jupe au
pantalon, par exemple) ainsi que sur la découverte des matières et la
sensibilisation au réemploi.
Au programme : conférences, tables rondes,
cabarets, initiations à la culture drag, ateliers, balades… Un partenariat avec
le Palais Galliera accompagne ce temps fort avec des visites adaptées
aux publics en situation de handicap.
En mai, juin et juillet, les bibliothèques vous invitent à une exploration du vêtement dans toutes ses dimensions : historique, sociale, culturelle et politique.
Du samedi 16 mai 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Date(s) :
