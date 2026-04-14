Sous un coin de parapluie, Médiathèque Ormédo, Orvault
Sous un coin de parapluie, Médiathèque Ormédo, Orvault samedi 6 juin 2026.
Sous un coin de parapluie Samedi 6 juin, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00
Devenu votre rendez-vous incontournable du samedi matin à Ormédo, toutes nos belles histoires partent également en tournée dans les bibliothèques !
Pendant les petites vacances, retrouvez-nous un samedi matin à la bibliothèque du Petit ChantiLire. Et pendant les grandes vacances, nous serons un jeudi sur deux à la bibliothèque Tulitujou.
En route pour l’imaginaire !
Tous les samedis sauf vacances scolaires · 10h · Ormédo
Samedi 18 avril · 10h · Le Petit ChantiLire
Jeudis 9 et 23 juillet · 10h · Tulitujou
Jeudis 6 et 20 août · 10h · Tulitujou
Durée 20 min · tout public
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une lecture d’albums par les bibliothécaires lectures contes
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