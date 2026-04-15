An English moment for babies, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault
An English moment for babies, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault mercredi 3 juin 2026.
An English moment for babies Mercredi 3 juin, 10h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Très sensibles aux sons et aux rythmes, les tout-petits adorent découvrir de nouvelles sonorités. Venez partager un moment tout en douceur autour de comptines et petites chansons en anglais ! Un temps joyeux, ludique et musical avec Véronique.
Mercredis 1er avril, 6 mai et 3 juin · 10h30 · durée 30 min · Le Petit ChantiLire · de 0 à 3 ans
Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un moment joyeux et ludique en anglais pour les bébés anglais bébé
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