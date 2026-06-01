Cinéma plein air : En fanfare, Bourg d’Orvault, Orvault

Cinéma plein air : En fanfare Vendredi 5 juin, 19h30 Bourg d’Orvault Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

C’est l’histoire de Thibaut, un jeune chef d’orchestre à la carrière internationale. Il incarne une élite culturelle. Malade d’une leucémie, seule une greffe pourrait le guérir. Il va découvrir alors qu’il a été adopté et l’existence d’un frère, Jimmy. Alors qu’il a grandi dans un milieu aisé, son frère lui est resté dans le nord et travaille à l’usine. Il joue du trombone dans une fanfare. Ici, la musique y est conviviale et l’énergie collective, loin des codes du classique. La musique va leur permettre de tisser les liens fraternels. et leur rencontre va transformer leurs vies.

Avant le film, dont la projection démarrera aux alentours de 22h, on se retrouve à partir de 19h30 pour un pique-nique partagé, un bar et des animations. N’oubliez pas vos plaids, couvertures, et chaises pour la projection.

L’avis de Cécile : « Coup de cœur pour cette comédie sociale. On s’attache à ces deux frères que le destin a séparés et que la musique va unir et sauver. »

Lieu : la Frébaudière, dans le Bourg d’Orvault.

Plus d’informations & réservation sur www.cinecens.net.

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Pour la 3e année consécutive, CinéCens propose un cinéma en plein air, dans le Bourg d’Orvault.