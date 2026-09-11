Souvenirs photographiques : un soldat en Cochinchine, Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées, Pau

Informations pratiques

Souvenirs photographiques : un soldat en Cochinchine Vendredi 11 décembre, 18h00 Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T18:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T18:00:00+01:00 – 2026-12-11T19:00:00+01:00

Jean-Yves Puyo, géographe et professeur des universités, met en lumière un fonds de famille issu des archives d’un aïeul et l’expérience des guerres de décolonisation. Ce corpus constitue un témoignage précieux relevant d’un usage privé et permet d’aborder ces conflits sous un angle intime et personnel.

Archives intercommunales Pau Béarn Pyrénées Usine des tramways, avenue Gaston Lacoste, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559213057 https://archives.agglo-pau.fr/ Les Archives communautaires Pau Béarn Pyrénées à l’Usine des tramways conservent les archives publiques de la communauté d’agglomération, des communes qui la composent et des établissements chargés d’une mission de service public. Elles sont consultables uniquement en salle de lecture ou sur le site internet. L’accès aux archives est gratuit. Stationnement : Parking à proximité

parking de la Gare payant (longue durée), avenue Gaston Lalanne, 64000 Pau. 173 places, dix place équipées de borne de recharge électrique, 4 places PMR. Gratuit les 30 première minutes.

parking Rives du Gave, 5 avenue Léon Heïd, 64000 Pau – gratuit

Bus : le Fébus (ligne F) passe toutes les 8 minutes et relie l’hôpital à la gare en 6 km.

**Jean-Yves Puyo, géographe et professeur des universités,** met en lumière un fonds de famille issu des archives d’un aïeul et l’expérience des guerres de décolonisation. Ce corpus constitue un d’un…

© collection Puyo – Archives privées