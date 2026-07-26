Souvigny en fête Souvigny-de-Touraine
samedi 29 août 2026 · Souvigny-de-Touraine
Informations pratiques
Souvigny-de-Touraine
Souvigny en fête
Rue nationale Souvigny-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le comité des fêtes de Souvigny vous invite à la fête de Souvigny le 29 août 2026 à partir de 19h30 au préau communal de la ville.
Le comité des fêtes de Souvigny vous invite à la fête de Souvigny le 29 août 2026 à partir de 19h30 au préau communal de la ville.
Au programme, une tombola avec une Smartbox à gagner comme premier lot.
Repas sur place à 15€ par personne à partir de 12 ans, vous pouvez apporter une entrée et / ou un dessert.
Buvette sur place.
Animation Titi Cancan suivi d’une soirée dansante.
Inscriptions obligatoires avant le 22 août 2026. 0 .
Rue nationale Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 70 38 49
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English : Souvigny Celebrates
The Souvigny Festival Committee invites you to the Souvigny celebrations on August 29, 2026, starting at 7:30 p.m. at the town’s community courtyard.
L’événement Souvigny en fête Souvigny-de-Touraine a été mis à jour le 2026-07-26 par OFFICE AMBOISE