Informations pratiques

Souvigny-de-Touraine

Souvigny en fête

Rue nationale Souvigny-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le comité des fêtes de Souvigny vous invite à la fête de Souvigny le 29 août 2026 à partir de 19h30 au préau communal de la ville.

Le comité des fêtes de Souvigny vous invite à la fête de Souvigny le 29 août 2026 à partir de 19h30 au préau communal de la ville.

Au programme, une tombola avec une Smartbox à gagner comme premier lot.

Repas sur place à 15€ par personne à partir de 12 ans, vous pouvez apporter une entrée et / ou un dessert.

Buvette sur place.

Animation Titi Cancan suivi d’une soirée dansante.

Inscriptions obligatoires avant le 22 août 2026. 0 .

Rue nationale Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 70 38 49

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English : Souvigny Celebrates

The Souvigny Festival Committee invites you to the Souvigny celebrations on August 29, 2026, starting at 7:30 p.m. at the town’s community courtyard.

L’événement Souvigny en fête Souvigny-de-Touraine a été mis à jour le 2026-07-26 par OFFICE AMBOISE