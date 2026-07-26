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AGENDA · Saint-Macaire

Souyequest festival Saint-Macaire

vendredi 14 août 2026 · Saint-Macaire

Souyequest festival Saint-Macaire

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
192 Route de l'Ancien Pont
Ville
33490 Saint-Macaire
Département
Gironde
Tarif
22.05 22.05 Tarif de base plein tarif

Saint-Macaire

Souyequest festival

192 Route de l’Ancien Pont Saint-Macaire Gironde

Tarif : 22.05 – 22.05 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Festival de musique techno et hardcore se déroulant du 14 au 15 août 2026 au Grass Track de Saint Macaire.

pass vendredi 14/08/26 22.05€
pass samedi 15/08/26 22.05€
pass 2 jours 42.00€

Camping compris dans le pass 2 jours
Village d’exposition
Parking voiture et camion
Gare de Langon à 2km du festival
Bar et fastfood   .

192 Route de l’Ancien Pont Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Souyequest festival

L’événement Souyequest festival Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-07-26 par La Gironde du Sud

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