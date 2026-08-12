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Soyons eaux, inventaire de fleuves absents – Nathyfa Michel et Jérôme Blin La galerie Rennes

mardi 13 octobre 2026 · La galerie · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
La galerie
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Soyons eaux, inventaire de fleuves absents – Nathyfa Michel et Jérôme Blin La galerie Rennes 13 octobre – 31 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Deux artistes, deux fleuves, une même question : que charrient les eaux ?

Nathyfa Michel, photographe née en Guyane, remonte en hexagone pour chercher l’eau le long de la Loire et de l’Erdre, et explore des bras de fleuve disparus, engloutis sous la ville qui a prospéré grâce au commerce triangulaire. Jérôme Blin, photographe nantais, descend vers la Guyane pour ausculter les rivières polluées par le mercure de l’orpaillage clandestin. Deux trajectoires qui se croisent comme des affluents. Un chassé-croisé géographique qui révèle une continuité : l’extraction des richesses du Sud vers le Nord, du XVIIIe siècle à aujourd’hui.

En partenariat avec le Centre Claude Cahun – Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-13T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-12-31T19:00:00.000+01:00

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La galerie Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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