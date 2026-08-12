Informations pratiques

Soyons eaux, inventaire de fleuves absents – Nathyfa Michel et Jérôme Blin La galerie Rennes 13 octobre – 31 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Deux artistes, deux fleuves, une même question : que charrient les eaux ?

Nathyfa Michel, photographe née en Guyane, remonte en hexagone pour chercher l’eau le long de la Loire et de l’Erdre, et explore des bras de fleuve disparus, engloutis sous la ville qui a prospéré grâce au commerce triangulaire. Jérôme Blin, photographe nantais, descend vers la Guyane pour ausculter les rivières polluées par le mercure de l’orpaillage clandestin. Deux trajectoires qui se croisent comme des affluents. Un chassé-croisé géographique qui révèle une continuité : l’extraction des richesses du Sud vers le Nord, du XVIIIe siècle à aujourd’hui.

En partenariat avec le Centre Claude Cahun – Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-13T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-12-31T19:00:00.000+01:00

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La galerie Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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