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AGENDA · Saint-Martin-Boulogne

SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors Saint-Martin-Boulogne

jeudi 24 septembre 2026 · Saint-Martin-Boulogne

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Adresse
Bad'huit
Ville
62280 Saint-Martin-Boulogne
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Saint-Martin-Boulogne

SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors

Bad’huit Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors.
Les cours auront lieu à Boulogne sur Mer (Quartier Clocheville/ Saint Michel)
sozen.cotedopale@gmail.com Tarif séance découverte yoga sur chaise 10 €   .

Bad’huit Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94  sozen.cotedopale@gmail.com

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English :

L’événement SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors Saint-Martin-Boulogne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale