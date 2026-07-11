SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors Saint-Martin-Boulogne
jeudi 24 septembre 2026 · Saint-Martin-Boulogne
Informations pratiques
Saint-Martin-Boulogne
SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors
Bad’huit Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors.
Les cours auront lieu à Boulogne sur Mer (Quartier Clocheville/ Saint Michel)
sozen.cotedopale@gmail.com Tarif séance découverte yoga sur chaise 10 € .
Bad’huit Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94 sozen.cotedopale@gmail.com
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English :
L’événement SO’ZEN Côte d’Opale yoga sur chaise pour séniors Saint-Martin-Boulogne a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale