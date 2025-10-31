SPANK Le Son de la Terre PARIS 05

SPANK ! fusionne l’héritage musical Soul, Funk, Blues, Jazz, et Rock des années 60, 70 jusqu’à aujourd’hui dans un son captivant. Inspirés par les légendes du funk tels que les Jb’s, Soulive, Prince et Stevie Wonder, ainsi que par des pionniers du funk-jazz comme Herbie Hancock et Miles Davis, le collectif crée une expérience sonore unique.

Leur musique allie l’énergie des années 70 à une modernité pop, formant un mélange irrésistible. SPANK! est le groupe live-funk parisien par excellence, garantissant des performances envoûtantes qui électrisent le public. Vivez la fusion musicale avec SPANK !

Sebastian Avispa – Vocal

Jérôme Cornélis – Guitar, Vocal

Anthony Honnet – Keys, Vocal

Loic Gayot – Sax

Davy Honnet – Drum

Arthur Camion – Bass, Vocal

Lorsque SPANK ! monte sur scène, l’atmosphère s’électrifie, le groove prend le contrôle et chaque note résonne comme un hommage vibrant aux légendes du funk.

Le samedi 27 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05