Spartan Morzine Winter Trail Morzine
dimanche 13 décembre 2026 · Morzine
Informations pratiques
Morzine
Spartan Morzine Winter Trail
Spartan France Morzine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Un parcours spectaculaire au cœur des Alpes, entre pistes de ski et forêts d’altitude enneigées.
La diversité du terrain, les conditions hivernales imprévisibles et les panoramas grandioses font de cette course un événement unique.
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Spartan France Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes france@spartanraceeurope.com
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English : Spartan Morzine Winter Trail
A spectacular course in the heart of the Alps, between ski slopes and snow-covered high altitude forests.
The diversity of the terrain, the unpredictable winter conditions and the breathtaking panoramas make this race a unique event.
L’événement Spartan Morzine Winter Trail Morzine a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Morzine
À voir aussi à Morzine (Haute-Savoie)
- Visite de la battante morzinoise, Parc des Déreches, Morzine 19 septembre 2026
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