PARENTS – CINEMA St Vincent De Tyrosse mercredi 1 octobre 2025.

PARENTS Début : 2026-05-22 à 20:30. Tarif : – euros.

LANDES MUSIQUES AMPLIFIEES PRÉSENTE : PARENTSLMA x Latitude Productions x Ado Cité 40On en appelle à tous les parents, jeunes parents, parents d’ados, grands-parents, parents d’enfant unique, de famille nombreuse ou recomposée. Darons, daronnes, expérimentés ou en devenir, ce spectacle est fait pour vous ! « Avant on avait des principes, aujourd’hui on a des enfants »…Dans cette création, Mélissa et Fred parlent de la parentalité sans complexe. Sans langue de bois, ce spectacle retranscrit tout ce qu’on n’ose pas toujours dire à voix haute, vous en ressortirez en vous disant que vous n’êtes pas tout seul…

CINEMA 24 AV. NATIONALE 40230 St Vincent De Tyrosse 40