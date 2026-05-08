Spécial Enfants La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Spécial Enfants La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire samedi 23 mai 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Spécial Enfants
La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
.
La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spécial Enfants Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
- Identification suite à la sortie Découverte de la vie de l’estran Rue de Louza Talmont-Saint-Hilaire 8 mai 2026
- Visites guidées du Château de Talmont Château de Talmont Talmont-Saint-Hilaire 8 mai 2026
- Concert de Nico Russo au Bistr’O Restaurant Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire 8 mai 2026
- Concert Nico Russo au Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire 8 mai 2026
- Concert BLUESYBLENDERS Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire 8 mai 2026