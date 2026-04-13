«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : rencontrer Bama et le secret de la sanza, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève

«Spécial été» : un objet, un son, une histoire : rencontrer Bama et le secret de la sanza Vendredi 10 juillet, 15h00 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG)

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T15:45:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T15:45:00+02:00

Dans le cadre du programme «Partir en livres» dont la thématique pour cet été est « Nos petits et grands héros », venez découvrir comment Bama, enfant maltraité, se fera aimé de tous en découvrant le secret de la sanza..

Après avoir observé la sanza de l’exposition permanente, nous écouterons l’histoire de Bama et le son de la sanza.

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@geneve.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@ville-ge.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

Visite en famille pour découvrir un aspect des riches collections du MEG. Bibliothèque et exposition permanente. Le vendredi 10 juillet à 15h. Gratuit, sur inscription

© MEG, Johnathan Watts