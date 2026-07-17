Informations pratiques

[Spécial scolaires] Visite en avant-première des expositions « Emma Reyes » et « Trésors retrouvés » Vendredi 18 septembre, 10h00 MAAP Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 2 classes, une le matin, une l’après-midi, 30 élèves par classe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Réservé aux scolaires, sur réservation, le vendredi 18 septembre, de 10h à 15h.

Découvrez en avant-première les expositions « Emma Reyes » et « Trésors retrouvés », présentées en partenariat avec l’association des Amis du MAAP.

Emma Reyes

La Ville de Périgueux met à l’honneur l’exceptionnel fonds légué par l’artiste Emma Reyes. Peintre colombienne autodidacte, elle commence à peindre à Buenos Aires en 1945. L’année suivante, un séjour dans la jungle paraguayenne confirme sa vocation.

Sa vie extraordinaire, faite de nombreux voyages et de multiples rencontres, ne lui fait oublier ni son pays ni ses racines. Elle cherche sans relâche à tropicaliser et à décoloniser la peinture de chevalet, en représentant notamment les peuples autochtones d’Amérique du Sud, le monde végétal et les figures oubliées de la culture occidentale.

Trésors retrouvés

Le MAAP invite les élèves à découvrir les coulisses de la restauration de ses chefs-d’œuvre peints. Grâce au soutien des Amis du MAAP et de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, trois œuvres majeures du parcours permanent récemment restaurées sont à nouveau présentées au public.

À l’occasion des 25 ans de la loi reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, le MAAP expose également trois œuvres habituellement conservées dans ses réserves, représentatives de ce thème dans l’art.

MAAP 22 Cr Tourny, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064070 https://www.perigueux-maap.fr [{« type »: « email », « value »: « sdp.maap@perigueux.fr »}] Le MAAP, musée encyclopédique, est issu de la fusion en 1895 de deux musées, le musée départemental d’archéologie fondé en 1835 et le musée municipal des beaux-arts créé en 1857. Il présente des objets remarquables et des œuvres issues des collectionneurs, provenant de la région.

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES, le vendredi 18 septembre entre 10h et 15h, SUR RÉSERVATION

©MAAP