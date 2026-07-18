Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
dimanche 2 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Un hall d’immeuble. Des voisins. Et, tout ce qui se dit, se règle, se confesse entre deux portes. Dans ce spectacle rythmé par les allées et venues, le hall devient confessionnal, lieu de rencontres et de règlements de comptes, antichambre de personnages hauts en couleur. La Résidence des Glaïeuls fait l’éloge des relations humaines, cocasses, tendres, électriques, jamais très loin d’une réalité qu’il est inutile d’enrober.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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