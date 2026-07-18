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Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

dimanche 2 août 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy

Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela
Adresse
La Guinguette du Val Éveillé
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Arudy

Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Un hall d’immeuble. Des voisins. Et, tout ce qui se dit, se règle, se confesse entre deux portes. Dans ce spectacle rythmé par les allées et venues, le hall devient confessionnal, lieu de rencontres et de règlements de comptes, antichambre de personnages hauts en couleur. La Résidence des Glaïeuls fait l’éloge des relations humaines, cocasses, tendres, électriques, jamais très loin d’une réalité qu’il est inutile d’enrober.
Restauration sur place.   .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Spectacle 9 rue de Glaïeuls La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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