Informations pratiques

Boujan-sur-Libron

SPECTACLE À BOUJAN-SUR-LIBRON

Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Une soirée gratuite, festive et solidaire vous attend, à l’occasion d’un spectacle proposé par la ville !

À l’occasion du spectacle gratuit organisé par la ville, venez partager une soirée conviviale placée sous le signe de la musique et de la convivialité. La soirée débutera avec l’humoriste Benjy Dotti, avant de laisser place au groupe Eux Destin, qui interprétera les plus grands succès de Céline Dion et de Jean-Jacques Goldman. Un espace buvette et restauration sera proposé, par l’Association Princess Léna. Les bénéfices des ventes seront intégralement reversés afin de contribuer à améliorer et adapter le quotidien de Léna, atteinte d’un syndrome cérébelleux avec ataxie-télangiectasie. .

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com

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English : SPECTACLE À BOUJAN-SUR-LIBRON

A free, festive, and community-spirited evening awaits you, featuring a show presented by the city!

L’événement SPECTACLE À BOUJAN-SUR-LIBRON Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34