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AGENDA · Boujan-sur-Libron

VOYAGE SONORE DANS LA NATURE Boujan-sur-Libron

samedi 8 août 2026 · Boujan-sur-Libron

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Chemin de l'ancienne gare
Ville
34760 Boujan-sur-Libron
Département
Hérault
Tarif
20 20 20

Boujan-sur-Libron

VOYAGE SONORE DANS LA NATURE

Chemin de l’ancienne gare Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Installez-vous sur votre tapis et laissez-vous porter par bols tibétains, gongs et chants pour une profonde relaxation, soin vibratoire et harmonisation énergétique.
Confortablement installé(e) sur votre tapis, laissez-vous emporter par une immersion sonore avec bols tibétains, gongs, handpans, bâton de pluie, tambour de l’océan, tambour chamanique, koshis, tubalophone et chant de l’âme.
Un moment de profonde détente et un soin vibratoire pour
– harmoniser vos énergies,
– soulager tensions émotionnelles et physiques,
– favoriser ancrage et alignement.
Merci d’apporter un tapis de sol épais de préférence, un plaid, et un foulard pour les yeux éventuellement.
Un rendez-vous intermédiaire sera donné sur le parking à Boujan sur Libron, de là, un covoiturage jusqu’au bois sera organisé.
A l’issue du voyage, ceux qui le souhaitent pourront rester pour un repas tiré du sac, histoire de finir la journée par un moment convivial.   .

Chemin de l’ancienne gare Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 6 95 36 11 39 

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English :

Sit on your mat and let yourself be carried away by Tibetan bowls, gongs and chants for deep relaxation, vibratory care and energetic harmonization.

L’événement VOYAGE SONORE DANS LA NATURE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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