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AGENDA · Gorron

Spectacle À la chasse aux… Gorron Gorron

jeudi 27 août 2026 · Gorron

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Promenade Saint Laurent
Ville
53120 Gorron
Département
Mayenne
Tarif

Gorron

Spectacle À la chasse aux… Gorron

Promenade Saint Laurent Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Spectacle pour petits et grands organisé par la médiathèque de Gorron
Pour terminer les vacances, Loïc et Isabelle vous emmènent dans une chasse effrénée. Monstres, ours, loups et Cie seront parmi les invités pour ce moment estival.

Spectacle organisé par la médiathèque de Gorron
Gratuit sans réservation
Durée 1h
Tout public
Rendez-vous à la Promenade Saint Laurent   .

Promenade Saint Laurent Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70  mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

A show for all ages organized by the Gorron Media Center

L’événement Spectacle À la chasse aux… Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-07-10 par Bocage Mayennais Tourisme

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