Informations pratiques

Gorron

Spectacle À la chasse aux… Gorron

Promenade Saint Laurent Gorron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Spectacle pour petits et grands organisé par la médiathèque de Gorron

Pour terminer les vacances, Loïc et Isabelle vous emmènent dans une chasse effrénée. Monstres, ours, loups et Cie seront parmi les invités pour ce moment estival.

Spectacle organisé par la médiathèque de Gorron

Gratuit sans réservation

Durée 1h

Tout public

Rendez-vous à la Promenade Saint Laurent .

Promenade Saint Laurent Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

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English :

A show for all ages organized by the Gorron Media Center

L’événement Spectacle À la chasse aux… Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-07-10 par Bocage Mayennais Tourisme