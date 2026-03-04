Spectacle à la lanterne magique, Musée Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine

Spectacle à la lanterne magique Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 22h00 Musée Stéphane Mallarmé Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, une programmation inédite vous attend chez Mallarmé !

Pour cette soirée spéciale, la maison et le jardin du poète s’animent à la lueur des projections de la lanterne magique !

Entre théâtre, musique et conte, la compagnie Le Sourire de Pépé vous invite à redécouvrir les collections à la lumière de ce mystérieux objet (19h30 et 20h30) puis avec un spectacle inédit sous le ciel étoilé à 22h.

Musée Stéphane Mallarmé 4 Promenade Stephane Mallarme, 77870 Vulaines-sur-Seine, France Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France 33164237327 http://www.musee-mallarme.fr Stéphane Mallarmé (1842-1898), chef de file du symbolisme, s’adonne très jeune à la poésie. Il en révolutionne les conceptions traditionnelles par l’art de l’allusion et du dévoilement comme dans « Brise marine » ou « L’Après-midi d’un faune », mis en musique par Claude Debussy. Toute sa vie, il s’attache à rédiger son grand œuvre mais meurt sans avoir pu achever « Hérodiade » et « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », publiés à titre posthume. Mallarmé découvre la maison de Vulaines-sur-Seine en 1874. Il loue quelques pièces pour des séjours réguliers en famille et la rénove pour recevoir ses amis peintres et poètes. Il s’y installe définitivement à sa retraite en 1893.

Spectacle à la lanterne magique

©Peggy-Maude