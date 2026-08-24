Spectacle à Laon Les Grandes Absentes / Neiges Éternelles #2 Laon

Informations pratiques

Laon

Spectacle à Laon Les Grandes Absentes / Neiges Éternelles #2

Rue Fernand Christ Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17 21:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Un spectacle dédié à Céline Dion et Mylène Farmer, autant qu’à leurs fans — leurs meilleurs biographes.

Après Dalida, Jean-Jacques Goldman et Daniel Balavoine, ce deuxième volet de Neiges Éternelles met en scène une rencontre fantasmée entre Céline Dion et Mylène Farmer. Les comédiennes rejouent, détournent et inventent, à partir de récits collectés auprès de fans qui dévoilent leur rapport aux chansons et à ces deux stars !

RV au Centre social CapNo à 20h30 ! (durée 1h)

Un spectacle dédié à Céline Dion et Mylène Farmer, autant qu’à leurs fans — leurs meilleurs biographes.

Après Dalida, Jean-Jacques Goldman et Daniel Balavoine, ce deuxième volet de Neiges Éternelles met en scène une rencontre fantasmée entre Céline Dion et Mylène Farmer. Les comédiennes rejouent, détournent et inventent, à partir de récits collectés auprès de fans qui dévoilent leur rapport aux chansons et à ces deux stars !

RV au Centre social CapNo à 20h30 ! (durée 1h) .

Rue Fernand Christ Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

A show dedicated to Céline Dion and Mylène Farmer—as much for their fans as for their best biographers.

Following Dalida, Jean-Jacques Goldman, and Daniel Balavoine, this second installment of Neiges Éternelles stages an imagined encounter between Céline Dion and Mylène Farmer. The actresses reenact, reinterpret, and invent scenes based on stories collected from fans who reveal their connection to the songs and to these two stars!

See you at the CapNo Community Center at 8:30 p.m.! (Running time: 1 hour)

L’événement Spectacle à Laon Les Grandes Absentes / Neiges Éternelles #2 Laon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Laon