Spectacle à l’Archipel DØMÅJ, un kåbaret et puis boum / BLØND AND BLÖND AND BLÓND Salle Polyvalente Bréhal

Informations pratiques

Bréhal

Spectacle à l’Archipel DØMÅJ, un kåbaret et puis boum / BLØND AND BLÖND AND BLÓND

Salle Polyvalente 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 21:00:00

fin : 2026-10-09 22:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Théâtre musical et humour. Tout public dès 12 ans.

Pourquoi crever seul quand on peut mourir ensemble et en chønsons ?

Nostramagnus le célèbre astrologue suédois l’a prédit il a bien longtemps déjà “La fin du monde viendra quand il n’y aura plus de grands pins pour fabriquer des lits doubles”. Ce jour terrible est arrivé.

Que faire ? Sinon profiter une dernière fois de la fraîcheur des climatiseurs, du crin soyeux des Blond and Blond and Blond, leurs trouvailles musicales corrosives intubées de suéditude passionnée.

Comme le hurlait si bien Ragnar-Aux-Dents-Noires, le grand poète viking “Sur le champ fumant de ruines, dressons la nappe du pique-nique”.

Spectacle proposé par l’Archipel à Bréhal dans le cadre des Voisins d’Scènes. .

Salle Polyvalente 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

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English : Spectacle à l’Archipel DØMÅJ, un kåbaret et puis boum / BLØND AND BLÖND AND BLÓND

L’événement Spectacle à l’Archipel DØMÅJ, un kåbaret et puis boum / BLØND AND BLÖND AND BLÓND Bréhal a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer