Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Jardins de l’Hôtel de Ville (repli à la Maison du Peuple en cas de mauvais temps) Fourchambault

Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault

Jardins de l’Hôtel de Ville (repli à la Maison du Peuple en cas de mauvais temps) 59 Rue Gambetta Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Les bibliothécaires de la Médiathèque Alexandre Breffort de Fourchambault viennent à votre rencontre pour proposer diverses animations ludiques et conviviales.

Ce jeudi en fin d’après-midi, un spectacle surprise vous attends, en extérieur, dans le cadre agréable des jardins de la mairie.

Gratuit et ouvert à tous, alors n’hésitez pas à venir ! .

Jardins de l’Hôtel de Ville (repli à la Maison du Peuple en cas de mauvais temps) 59 Rue Gambetta Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr

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English : Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault

L’événement Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers