Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Jardins de l’Hôtel de Ville (repli à la Maison du Peuple en cas de mauvais temps) Fourchambault
Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Jardins de l’Hôtel de Ville (repli à la Maison du Peuple en cas de mauvais temps) Fourchambault jeudi 27 août 2026.
Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault
Jardins de l’Hôtel de Ville (repli à la Maison du Peuple en cas de mauvais temps) 59 Rue Gambetta Fourchambault Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Les bibliothécaires de la Médiathèque Alexandre Breffort de Fourchambault viennent à votre rencontre pour proposer diverses animations ludiques et conviviales.
Ce jeudi en fin d’après-midi, un spectacle surprise vous attends, en extérieur, dans le cadre agréable des jardins de la mairie.
Gratuit et ouvert à tous, alors n’hésitez pas à venir ! .
Jardins de l’Hôtel de Ville (repli à la Maison du Peuple en cas de mauvais temps) 59 Rue Gambetta Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr
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English : Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault
L’événement Spectacle à l’occasion de Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers
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