Spectacle A zéro Le corpus urbain MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Spectacle A zéro Le corpus urbain

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

2026-03-06

Tout public

Suite à un appel à témoignage pour un projet artistique, une mère et un père se retrouvent devant nous pour parler de leur enfant qui s’est arrachée du monde. Ils cherchent à cette occasion une réponse au geste de leur adolescente.

Spectacle théâtre

Leur prise de parole les pousse à remonter le temps, un temps dans lequel la mort n’a pu avoir lieu, un temps où le couple tente de comprendre, prendre avec soi, la douleur de leur fille âgée de 15 ans comme pour recommencer à zéro. .

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@mjc-ay.com

