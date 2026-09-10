Spectacle Abdelkader Secteur Marhaba ! Caméo Comédie Club Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Abdelkader Secteur Marhaba !

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Un spectacle 100% darija, drôle, fin et profondément humain, où il croque avec justesse la famille, le couple et les contradictions du quotidien.

Un rendez-vous incontournable pour vivre OU revivre un spectacle devenu culte.Tout public

32 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

A show presented entirely in Darija—funny, subtle, and deeply human—that accurately captures family life, relationships, and the contradictions of everyday life.

A must-see event to experience—or relive—a show that has achieved cult status.

L’événement Spectacle Abdelkader Secteur Marhaba ! Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ