Spectacle Abricadébara de la Compagnie des Miracles Rue de la mer Quiberville-sur-Mer vendredi 2 octobre 2026.

Quiberville-sur-Mer

Spectacle Abricadébara de la Compagnie des Miracles

Rue de la mer Foyer des jeunes Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:20:00

Date(s) :

2026-10-02

Magie et recyclage, le spectacle Abricadébara donne l’occasion de se poser toutes les questions sur le tri A quoi servent les différentes poubelles ? Combien de temps les déchets mettent-ils pour se dégrader dans la nature ? Comment sont recyclés les différents déchets et en quoi ? Où jeter les déchets spéciaux ?

Abricadébara raconte l’histoire de deux déménageurs qui doivent vider l’appartement de Monsieur Miracle, un grand magicien. Le patron va devoir collaborer avec son employé tête en l’air et absolument pas concerné par les problèmes environnementaux dans un univers où tous les déchets et les objets magiques ne vont cesser de leur jouer des tours.

A partir de 6 ans .

Rue de la mer Foyer des jeunes Quiberville-sur-Mer 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

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English : Spectacle Abricadébara de la Compagnie des Miracles

L’événement Spectacle Abricadébara de la Compagnie des Miracles Quiberville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux