Spectacle aérien et musique du monde Lieu-dit La Petite Goublaie Saint-Alban

Saint-Alban

Spectacle aérien et musique du monde

Lieu-dit La Petite Goublaie La ferme des Goublayes Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

En partenariat avec l’association Goublayons ferme .

19h Cairns

Collectif Merkén

21h Musique du monde

Najib

Pizza au feu de bois (sur réservation) .

Lieu-dit La Petite Goublaie La ferme des Goublayes Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 28 13 98

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English :

L’événement Spectacle aérien et musique du monde Saint-Alban a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor