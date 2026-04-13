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Spectacle aérien et musique du monde Lieu-dit La Petite Goublaie Saint-Alban

Spectacle aérien et musique du monde Lieu-dit La Petite Goublaie Saint-Alban samedi 29 août 2026.

Lieu : Lieu-dit La Petite Goublaie

Adresse : La ferme des Goublayes

Ville : 22400 Saint-Alban

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Alban

Spectacle aérien et musique du monde

Lieu-dit La Petite Goublaie La ferme des Goublayes Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

En partenariat avec l’association Goublayons ferme .

19h Cairns
Collectif Merkén
21h Musique du monde
Najib

Pizza au feu de bois (sur réservation)   .

Lieu-dit La Petite Goublaie La ferme des Goublayes Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 28 13 98 

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English :

L’événement Spectacle aérien et musique du monde Saint-Alban a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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