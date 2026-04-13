Spectacle aérien et musique du monde Lieu-dit La Petite Goublaie Saint-Alban
Spectacle aérien et musique du monde Lieu-dit La Petite Goublaie Saint-Alban samedi 29 août 2026.
Saint-Alban
Spectacle aérien et musique du monde
Lieu-dit La Petite Goublaie La ferme des Goublayes Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
En partenariat avec l’association Goublayons ferme .
19h Cairns
Collectif Merkén
21h Musique du monde
Najib
Pizza au feu de bois (sur réservation) .
Lieu-dit La Petite Goublaie La ferme des Goublayes Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 28 13 98
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English :
L’événement Spectacle aérien et musique du monde Saint-Alban a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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