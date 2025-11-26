Spectacle Akim Omiri Le Touquet-Paris-Plage
Spectacle Akim Omiri Le Touquet-Paris-Plage vendredi 19 février 2027.
Le Touquet-Paris-Plage
Spectacle Akim Omiri
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-19
Apparemment il faut écrire quelques mots pour vous donner envie de venir
Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez vérifier par vous même ;)
Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle Contexte , le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la Cancel Culture en passant par le complotisme.
Hilarant et salvateur.
Auteur Akim Omiri, Kaza
Artiste Akim Omiri
Metteur en scène Kaza .
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Spectacle Akim Omiri Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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