Le Touquet-Paris-Plage

Spectacle Akim Omiri

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Apparemment il faut écrire quelques mots pour vous donner envie de venir

Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans les meilleurs comedy club de Paris. Il n’est pas seulement engagé mais il est surtout très drôle ! Venez vérifier par vous même ;)

Il a fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle Contexte , le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la Cancel Culture en passant par le complotisme.

Hilarant et salvateur.

Auteur Akim Omiri, Kaza

Artiste Akim Omiri

Metteur en scène Kaza .

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Spectacle Akim Omiri Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage