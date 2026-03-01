Spectacle Amants Salle Ô gré des loisirs Pommerieux

Spectacle Amants

Salle Ô gré des loisirs Le petit Launay Pommerieux Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 21:20:00

Date(s) :

2026-03-06

Compagnie Cirque Exalté Pommerieux Salle Ô gré des loisirs

C’est tout simple. C’est un homme et une femme qui s’aiment et qui dansent. Simple, mais beau, généreux, et incroyablement vivifiant !

Ils s’aiment, c’est très clair, sans hésitations, sans questions. Ils ont déjà vécu heureux, malheureux, vécu tous les deux. Ils aiment être cons ensemble, danser ensemble, qu’on les regarde aimer danser. Ils aiment être fous ensemble, être charnels, moches, fragiles… Elle aime rigoler à ses blagues les plus pourries, il aime supporter ses trous noirs et ses emballements volcaniques. Ils aiment oser penser, encore aujourd’hui, que ça sera pour la vie. Et là, c’est juste un moment. Un instant de célébration, une fête jusqu’au bout de la nuit. Un moment où ils sont deux, où ils dansent. Ils tournent, ils tournent, à en perdre leurs pensées. Un spectacle d’une intensité folle, à l’énergie terriblement communicative !

www.cirque-exalte.com

Autour du spectacle

Diverses animations sont susceptibles de s’ajouter à la soirée dans le cadre de nos veillées. Plus d’informations à venir sur www.paysdecraon.fr.

Auteurs interprètes Sara Desprez et Angelos Matsakis Regard extérieur Johan Swartvagher et Albin Warette.

Durée 50 min .

Salle Ô gré des loisirs Le petit Launay Pommerieux 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 19 89 culture@paysdecraon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compagnie Cirque Exalté Pommerieux Salle Ô gré des loisirs

L’événement Spectacle Amants Pommerieux a été mis à jour le 2026-02-13 par SUD MAYENNE