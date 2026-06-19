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Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Corcieux

jeudi 9 juillet 2026 · Corcieux

Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Corcieux

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Ville
88430 Corcieux
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Corcieux

Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes

Corcieux Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 19:15:00
fin : 2026-07-09 20:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Sur un étal pas comme les autres, poivrons, tomates et taupes prennent vie en musique et acrobaties.
Un tourbillon drôle et poétique qui fait germer l’imaginaire.

Durée 45 min
Âge dès 4 ans
Cie Les Zanimos
Avec Emmanuelle Marchal ou Virginie Meyer en alternanceTout public
0  .

Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

In a performance unlike any other, peppers, tomatoes, and moles come to life through music and acrobatics.
A whimsical and poetic whirlwind that sparks the imagination.

Duration: 45 min
Age: ages 4 and up
Cie Les Zanimos
Starring Emmanuelle Marchal or Virginie Meyer (alternating)

L’événement Spectacle Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes Corcieux a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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