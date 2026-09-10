Spectacle Antek Fripon Caméo Comédie Club Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Antek Fripon

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Agape & Antek production présentent Fripon, c’est le spectacle d’un humoriste espiègle, malicieux et hypermétrope.

Artiste polyvalent, Antek connecte instantanément avec le public dans un spectacle où il essaie de comprendre comment être heureux et trouver sa place. De Jésus à Julien Doré en passant par sa passion pour les courges butternut et les cours de pilates sur Youtube, laissez-vous emporter par son regard pétillant derrière ses petites lunettes rouges.Tout public

22 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Agape & Antek Production present: *Fripon*, a show by a mischievous, playful, and hypermetropic comedian.

A versatile artist, Antek instantly connects with the audience in a show where he tries to figure out how to be happy and find his place in the world. From Jesus to Julien Doré, not to mention his passion for butternut squash and Pilates classes on YouTube, let yourself be swept away by the sparkle in his eyes behind his little red glasses.

L’événement Spectacle Antek Fripon Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ