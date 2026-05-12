Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem ! Brommat

Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem ! Brommat

Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem ! Brommat dimanche 16 août 2026.

Adresse : Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau

Ville : 12600 Brommat

Département : Aveyron

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Brommat

Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem !

Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Atchoum Tandem ! Deux clowns, un tandem, zéro limite = Un spectacle Ahaha Lalala !
Atchoum Tandem, c’est un spectacle musical et burlesque qui roule entre poésie, folie douce et interaction avec le public.
Un moment joyeux, vivant… et contagieux !
Ça chante, ça déraille, ça fait du bien ! Un Pestacle tout public et tout terrain
Suivi d’un set musique acoustique pour le coucher de soleil )
Apéritif dînatoire Réservation obligatoire.   .

Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Atchoum Tandem! Two clowns, one tandem, zero limits = A show Ahaha Lalala!

L’événement Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem ! Brommat a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Brommat (Aveyron)