Brommat

Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem !

Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Atchoum Tandem ! Deux clowns, un tandem, zéro limite = Un spectacle Ahaha Lalala !

Atchoum Tandem, c’est un spectacle musical et burlesque qui roule entre poésie, folie douce et interaction avec le public.

Un moment joyeux, vivant… et contagieux !

Ça chante, ça déraille, ça fait du bien ! Un Pestacle tout public et tout terrain

Suivi d’un set musique acoustique pour le coucher de soleil )

Apéritif dînatoire Réservation obligatoire. .

Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15

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English :

Atchoum Tandem! Two clowns, one tandem, zero limits = A show Ahaha Lalala!

L’événement Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem ! Brommat a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)