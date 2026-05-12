Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem ! Brommat
Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem ! Brommat dimanche 16 août 2026.
Brommat
Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem !
Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Atchoum Tandem ! Deux clowns, un tandem, zéro limite = Un spectacle Ahaha Lalala !
Atchoum Tandem, c’est un spectacle musical et burlesque qui roule entre poésie, folie douce et interaction avec le public.
Un moment joyeux, vivant… et contagieux !
Ça chante, ça déraille, ça fait du bien ! Un Pestacle tout public et tout terrain
Suivi d’un set musique acoustique pour le coucher de soleil )
Apéritif dînatoire Réservation obligatoire. .
Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15
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English :
Atchoum Tandem! Two clowns, one tandem, zero limits = A show Ahaha Lalala!
L’événement Spectacle Apéritif dînatoire au Nomad Bar Atchoum Tandem ! Brommat a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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