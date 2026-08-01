Concert de Miss Nanie à l’église de Brommat Brommat
dimanche 16 août 2026 · Brommat
Informations pratiques
Brommat
Concert de Miss Nanie à l’église de Brommat
Eglise de Brommat Brommat Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert Gospel de Miss Nanie à l’église de Brommat avec l’association La grande Famille
Concert de gospel par Miss Nanie (gospel traditionnel et moderne). Venez découvrir l’histoire du gospel à travers des morceaux interprétés par Miss Nanie, soliste dans le groupe de Max Zita et Gospel Voices.
Pour le répertoire gospel des traditionnels et des gospels modernes notamment oh happy day ,amazing grace,Wade in the water, this little light of mine,when jesus say yes, Hallelujah etc…
Biographie Miss Nanie
Miss Nanie a commencé a chanté dès l’âge de 4 ans .Elle est chanteuse de Gospel depuis 15 ans .Elle a longtemps chanté comme soliste dans différentes formations de Gospel avec notamment une série de concerts forts en émotion dans les Eglises de La Nouvelle Orleans en Louisiane (USA) ,des passages télévisés (la France a un incroyable talent sur M6 ,la folie passagère sur France 2 et les 300 chœurs sur France 3 ) et un concert à l’Olympia en 2019 avec le groupe Max Zita et les gospel Voices.
Pour ce concert elle se produira en solo et vous fera découvrir sa passion pour le Gospel avec sa voix puissante.
Voici un extrait du répertoire oh happy day ,amazing grace,Wade in the water ,this little light of mine,when jesus say yes, Hallelujah… https://youtu.be/EWSxontRH1s
Pour la contacter Tél 06 17 60 76 15
Mail healinvoice@gmail.com
Page www.facebook.com/MissNaniemusic
Site internet https://linktr.ee/missnaniemusic .
Eglise de Brommat Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 08 56 47 88
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English :
Gospel Concert by Miss Nanie at the Brommat Church with the La grande Famille association
L’événement Concert de Miss Nanie à l’église de Brommat Brommat a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)