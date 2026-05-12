Concert et repas au Nomad Bar Pap Ndiaye Brommat
Concert et repas au Nomad Bar Pap Ndiaye Brommat jeudi 6 août 2026.
Brommat
Concert et repas au Nomad Bar Pap Ndiaye
Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Auteur-compositeur -Interprète sénégalais, Pap nous propose ses compositions personnelles inspirées de musiques traditionnelles africaines.
Repas Aligot saucisse sur réservation obligatoire au 06 83 32 47 15 .
Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15
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English :
A Senegalese singer-songwriter, Pap presents his own compositions inspired by traditional African music.
L’événement Concert et repas au Nomad Bar Pap Ndiaye Brommat a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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