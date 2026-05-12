Brommat

Concert et repas au Nomad Bar Pap Ndiaye

Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Auteur-compositeur -Interprète sénégalais, Pap nous propose ses compositions personnelles inspirées de musiques traditionnelles africaines.

Repas Aligot saucisse sur réservation obligatoire au 06 83 32 47 15 .

Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15

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English :

A Senegalese singer-songwriter, Pap presents his own compositions inspired by traditional African music.

L’événement Concert et repas au Nomad Bar Pap Ndiaye Brommat a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)