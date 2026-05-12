Festival BLOUMA au Nomad Bar Nomad Bar Brommat

Brommat

Festival BLOUMA au Nomad Bar

Nomad Bar Buron de la montagne de Pleau Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Blouma et le Nomad Bar ouvrent leurs portes à un voyage sans frontières, une traversée portée par les souffles des Musiques du Monde. Concerts et DJ set sur le toit du monde en musique.

Dès 18h00, LES COMPLICES ouvriront le chemin avec douceur et poésie une guitare, une voix, quelques harmonies amoureuses… et la vie qui danse entre les notes.

Les vibrations de NOMAD FREQUENCIES nous entraîneront ensuite dans un ailleurs mouvant, entre Dub, Electro et rythmes nomades, comme une caravane sonore traversant les continents.

Puis viendra l’heure de la transe, guidée par l’énergie organique , puissante et lumineuse d’ ELEMENTS OF BARAKA jusqu’au cœur battant de la nuit.

Et parce que le voyage passe aussi par les saveurs, un délicieux repas indien accompagnera cette escale musicale.

Une nuit pour écouter le monde, le rêver, le danser ensemble.

Bar et restauration sur place

Repas Poulet épicé à l’indienne: sur réservation.

Dress code Flowers

Parking CB Distributeur sur Mur-de-Barrez

Le Blouma Festival remercie tous ses partenaires. 5 .

Nomad Bar Buron de la montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15

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English :

Le Blouma and the Nomad Bar open their doors to a voyage without borders, a journey carried by the breath of World Music. Concerts and DJ sets on the musical roof of the world.

L’événement Festival BLOUMA au Nomad Bar Brommat a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)