Nuit des Burons au Nomad Bar Coubilhac Brommat

Brommat

Nuit des Burons au Nomad Bar

Coubilhac Buron de la Montagne de Pleau Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le thème de cette année En mesclar amassas las estelas

à partir de 18h30 venez découvrir Les voix des plateaux , écouter le monde

Une invitation à écouter le monde autrement, à se laisser surprendre par des rencontres inattendues, des formes vocales multiples, des répertoires d’ici et d’ailleurs, et témoignent de la vivacité des pratiques musicales qui animent le territoire.

Chants partagés, voix d’enfants, élans collectifs, moments festifs ou suspendus au fil de la soirée, le plateau se peuplera de voix qui se répondent, se mêlent et résonnent avec le territoire.

Bar et petite restauration sur place. .

Coubilhac Buron de la Montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15

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English :

This year’s theme: En mesclar amassas las estelas

L’événement Nuit des Burons au Nomad Bar Brommat a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)