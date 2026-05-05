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Kermesse de l’école de Brommat Brommat

Kermesse de l’école de Brommat Brommat

Kermesse de l’école de Brommat Brommat samedi 13 juin 2026.

Ville : 12600 Brommat

Département : Aveyron

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 10 Tarif enfant Prix repas enfant

Brommat

Kermesse de l’école de Brommat

Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Prix repas enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Kermesse organisée par l’APE de l’école de Brommat.
à partir de 14h30
Tir à l’arc
Structures gonflables
Maquillage et tatouage
Ventriglisse
Stand de gourmandises
à 17h tirage de la tombola
à partir de 19h: Concert du groupe Swan avec repas
Repas sur réservation Entrée jambon de pays et melon, Plat Aligot-saucisse, Dessert Crêpe 10  .

Brommat 12600 Aveyron Occitanie  

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English :

Fair organized by the APE of the school of Brommat.

L’événement Kermesse de l’école de Brommat Brommat a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)