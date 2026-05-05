Brommat

Kermesse de l’école de Brommat

Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Prix repas enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Kermesse organisée par l’APE de l’école de Brommat.

à partir de 14h30

Tir à l’arc

Structures gonflables

Maquillage et tatouage

Ventriglisse

Stand de gourmandises

à 17h tirage de la tombola

à partir de 19h: Concert du groupe Swan avec repas

Repas sur réservation Entrée jambon de pays et melon, Plat Aligot-saucisse, Dessert Crêpe 10 .

Brommat 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Fair organized by the APE of the school of Brommat.

L’événement Kermesse de l’école de Brommat Brommat a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)