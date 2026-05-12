Brommat

Concert et repas au Nomad Bar The Crooked nails

Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une soirée Folk ‘n Blues Songs au Buron.

The Crooked nails, une contrebasse claquante et une guitare grognarde s’échangent vieilles histoires, rêveries et bouts de vie pour les tourner en airs de blues. Un mélange de souffle et de salive traverse un harmonica pour se changer en un air de folk.

Restauration sur place: réservation obligatoire. .

Lieu-dit Courbilhac, Montagne de Pleau Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 83 32 47 15

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English :

An evening of Folk ‘n Blues Songs at Le Buron.

L’événement Concert et repas au Nomad Bar The Crooked nails Brommat a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)