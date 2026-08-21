Spectacle & atelier, en famille : Bonne pâte, La Ferme des possibles, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Spectacle & atelier, en famille : Bonne pâte Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 14h30 La Ferme des possibles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:17:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Dans ce spectacle court, Coline Esnault raconte avec humour son départ de la Normandie rurale, la découverte d’autres horizons et le chemin du retour. Derrière son sourire un peu naïf, une énergie grandissante se révèle, entre attachement au territoire et désir d’aventure. La représentation est suivie d’un atelier de théâtre d’objets destiné aux familles. Le public pourra également découvrir la Ferme des Possibles, ses expositions et sa médiathèque-ludothèque.

Samedi 19 septembre à 11h et 14h (17 min)

Atelier à 14h30 (2h)

– Coline Esnault – La Bagarre Cie –

La Ferme des possibles 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « fermedespossibles@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 29 10 72 77 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague