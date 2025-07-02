Spectacle Atlas de l’anthropocène CAPVERN LES BAINS Capvern

Spectacle Atlas de l’anthropocène

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées

Entre rigueur scientifique et absurdité poétique, le géographe Frédéric Ferrer pose un regard calé et décalé sur les enjeux environnementaux. Depuis 2010, Frédéric Ferrer construit un Atlas de l’Anthropocène, étudiant méticuleusement l’impact de l’Homme sur son environnement. Dans ses 6 conférences, il part du terrain, fait l’état des lieux, traque les glaciologues et les océanographes et livre ses réflexions : que sont devenus les canards en plastique lâchés en 2008 par la NASA pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l’Arctique ? Le Groenland des Vikings était-il plus vert du temps d’Erik le Rouge ? Comment l’homme peut-il se protéger du moustique-tigre ? Comment la morue a-t-elle été anéantie par la folie destructrice des hommes ?

Cartographie n°3 Les déterritorialisations du vecteur

Le moustique-tigre, les aires d’autoroutes, la dengue et le chikungunya (contribution à une géographie des épidémies).

Dès 14 ans Durée 1H15 Tarif 12€ / 8€ / 6€

Navettes culturelles mises en place avec la Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes Neste Barousse, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan au départ de Arreau, Sarrancolin, Hèches, Mauléon-Barousse, Loures-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, La Barthe de Neste, Lannemezan, Capvern-les-Bains.

Aller / Retour 2€ .

English :

Somewhere between scientific rigor and poetic absurdity, geographer Frédéric Ferrer takes a balanced, offbeat look at environmental issues. Since 2010, Frédéric Ferrer has been building an Atlas of the Anthropocene, meticulously studying the impact of man on his environment. In his 6 lectures, he starts from the field, takes stock of the situation, tracks down glaciologists and oceanographers, and shares his thoughts: what happened to the plastic ducks released in 2008 by NASA to measure the speed of global warming in the Arctic? Was Viking Greenland greener in Erik the Red’s time? How can man protect himself from the tiger mosquito? How was the cod wiped out by man’s destructive madness?

German :

Zwischen wissenschaftlicher Strenge und poetischer Absurdität wirft der Geograf Frédéric Ferrer einen kalkulierten und schrägen Blick auf die Herausforderungen der Umwelt. Seit 2010 baut Frédéric Ferrer einen Atlas des Anthropozäns und untersucht akribisch die Auswirkungen des Menschen auf seine Umwelt. In seinen sechs Vorträgen geht er von der Realität aus, macht eine Bestandsaufnahme, spürt Glaziologen und Ozeanographen auf und stellt seine Überlegungen an: Was ist aus den Plastikenten geworden, die 2008 von der NASA ausgesetzt wurden, um die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung in der Arktis zu messen? War das Grönland der Wikinger zu Zeiten von Erik dem Roten grüner? Wie kann sich der Mensch vor der Tigermücke schützen? Wie wurde der Kabeljau durch die Zerstörungswut der Menschen ausgelöscht?

Italiano :

A metà strada tra il rigore scientifico e l’assurdità poetica, il geografo Frédéric Ferrer guarda in modo equilibrato e anticonformista alle questioni ambientali. Dal 2010 Frédéric Ferrer costruisce un Atlante dell’Antropocene, studiando meticolosamente l’impatto dell’uomo sull’ambiente. Nelle sue 6 conferenze parte dal campo, fa il punto della situazione, rintraccia glaciologi e oceanografi e condivide le sue riflessioni: che fine hanno fatto le paperelle di plastica rilasciate nel 2008 dalla NASA per misurare la velocità del riscaldamento globale nell’Artico? La Groenlandia vichinga era più verde ai tempi di Erik il Rosso? Come possono gli esseri umani proteggersi dalle zanzare tigre? Come è stato spazzato via il merluzzo dalla follia distruttiva dell’uomo?

Espanol :

A medio camino entre el rigor científico y el absurdo poético, el geógrafo Frédéric Ferrer aborda las cuestiones medioambientales con una mirada equilibrada y fuera de lo común. Desde 2010, Frédéric Ferrer ha estado construyendo un Atlas del Antropoceno, estudiando meticulosamente el impacto del hombre en su entorno. En sus 6 conferencias, parte del terreno, hace balance de la situación, rastrea a glaciólogos y oceanógrafos y comparte sus reflexiones: ¿qué fue de los patos de plástico liberados en 2008 por la NASA para medir la velocidad del calentamiento global en el Ártico? ¿Era más verde la Groenlandia vikinga en tiempos de Erik el Rojo? ¿Cómo puede protegerse el hombre del mosquito tigre? ¿Cómo acabó con el bacalao la locura destructora del hombre?

