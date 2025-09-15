Spectacle « Atlas de l’anthropocène »

Pour cette 1ʳᵉ date de 2026, dans le cadre de la saison culturelle, Frédéric Ferrer et la Cie Vertical Détour vous présentent la conférence « Atlas de l’Anthropocène, à la recherche des canards perdus » le jeudi 8 janvier 2026 à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes !

Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l’Arctique. En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les canards ?

Entre rigueur scientifique et absurdité poétique, le géographe Frédéric Ferrer pose un regard calé et décalé sur les enjeux environnementaux. D’affirmations en digressions, le conférencier expose, s’emballe, interroge. Car si l’effondrement menace, le rire reste la politesse du désespoir…

Production Cie Vertical Détour | conventionné par la Région et la DRAC Île-de-France ; Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert établissement de l’UGECAM Île-de-France et | soutenue par la DRAC et l’ARS Île-de-France dans le cadre du programme Culture et Santé

partenaires Le Domaine d’O domaine départemental d’art et de culture (Hérault Montpellier) ; La Chartreuse Centre national des écritures du spectacle ; L’Observatoire de l’Espace du Centre national d’études spatiales ; L’Établissement Public de Santé de Ville-Evrard |soutien du département de la Seine-Saint-Denis.

Bord de scène : à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique afin d’échanger sur vos impressions

En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Tout public, dès 14 ans.

Durée 1h15.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

English :

For this 1?? date of 2026, as part of the cultural season, Frédéric Ferrer and Cie Vertical Détour present the conference « Atlas de l’Anthropocène, à la recherche des canards perdus » on Thursday January 8, 2026 at 8:30pm at the Palais des Congrès de Lourdes!

Conference on a scientific experiment to measure the speed of global warming in the Arctic. In September 2008, Nasa released 90 yellow plastic ducks into a Greenland glacier to measure the speed of global warming. Expected a few weeks later in Disco Bay, the ducks never reappeared. Where did the ducks go?

Somewhere between scientific rigor and poetic absurdity, geographer Frédéric Ferrer takes a sharp, offbeat look at environmental issues. From assertions to digressions, the lecturer exposes, gets carried away and raises questions. For if collapse threatens, laughter remains the politeness of despair?

Production Cie Vertical Détour | subsidized by the Région and DRAC Île-de-France; Ministère de la Culture et de la Communication. The company is in residence at the Centre de Réadaptation de Coubert a UGECAM Île-de-France establishment and is supported by the DRAC and ARS Île-de-France as part of the Culture et Santé program

partners Le Domaine d?O ? domaine départemental d?art et de culture (Hérault ? Montpellier) ; La Chartreuse ? Center national des écritures du spectacle ; L?Observatoire de l?Espace du Centre national d?études spatiales ; L?Établissement Public de Santé de Ville-Evrard |soutien du département de la Seine-Saint-Denis.

After the show, meet the artistic team to discuss your impressions of the show

In partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

For all audiences, ages 14 and up.

Running time 1h15.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

An diesem 1?? Datum im Jahr 2026 präsentieren Frédéric Ferrer und die Cie Vertical Détour im Rahmen der Kultursaison die Konferenz « Atlas de l’Anthropocène, à la recherche des canards perdus » am Donnerstag, den 8. Januar 2026 um 20:30 Uhr im Palais des Congrès in Lourdes!

Vortrag über ein wissenschaftliches Experiment zur Messung der Geschwindigkeit der globalen Erwärmung in der Arktis. Im September 2008 ließ die Nasa 90 gelbe Plastikenten auf einem Gletscher in Grönland aussetzen, um die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung zu messen. Als die Enten einige Wochen später in der Diskobucht erwartet wurden, tauchten sie nie wieder auf. Wo sind die Enten geblieben?

Zwischen wissenschaftlicher Strenge und poetischer Absurdität wirft der Geograf Frédéric Ferrer einen kalkulierten und schrägen Blick auf die Umweltprobleme. Von Behauptungen bis zu Abschweifungen stellt der Redner alles dar, gerät ins Schwärmen und stellt Fragen. Denn wenn der Zusammenbruch droht, bleibt das Lachen die Höflichkeit der Verzweiflung?

Produktion Cie Vertical Détour | Conventionné par la Région et la DRAC Île-de-France ; Ministère de la Culture et de la Communication. Sie ist Resident im Centre de Réadaptation de Coubert ? einer Einrichtung der UGECAM Île-de-France und | unterstützt von der DRAC und der ARS Île-de-France im Rahmen des Programms Culture et Santé (Kultur und Gesundheit)

partner Le Domaine d’O ? domaine départemental d’art et de culture (Hérault ? Montpellier); La Chartreuse ? Centre national des écritures du spectacle; L?Observatoire de l’Espace du Centre national d’études spatiales; L?Établissement Public de Santé de Ville-Evrard |Unterstützung des Departements Seine-Saint-Denis.

Bord de scène: Treffen Sie sich nach der Vorstellung mit dem künstlerischen Team, um Ihre Eindrücke zu diskutieren

In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Für alle Zuschauer ab 14 Jahren.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Per questa 1?? data del 2026, nell’ambito della stagione culturale, Frédéric Ferrer e Cie Vertical Détour presentano la conferenza « Atlas de l’Anthropocène, à la recherche des canards perdus » giovedì 8 gennaio 2026 alle 20.30 presso il Palazzo dei Congressi di Lourdes!

Conferenza su un esperimento scientifico per misurare la velocità del riscaldamento globale nell’Artico. Nel settembre 2008, la NASA ha rilasciato 90 anatre di plastica gialle in un ghiacciaio della Groenlandia per misurare la velocità del riscaldamento globale. Attese qualche settimana dopo a Disco Bay, le anatre non sono più riapparse. Dove sono finite le anatre?

A metà strada tra il rigore scientifico e l’assurdità poetica, il geografo Frédéric Ferrer getta uno sguardo acuto e anticonformista sulle questioni ambientali. Dalle asserzioni alle digressioni, il docente spiega, si lascia trasportare e pone domande. Perché se il collasso minaccia, la risata rimane la cortesia della disperazione?

Prodotto da Cie Vertical Détour | sovvenzionato da Région e DRAC Île-de-France; Ministère de la Culture et de la Communication. La compagnia è in residenza presso il Centre de Réadaptation de Coubert una struttura dell’UGECAM Île-de-France ed è sostenuta dalla DRAC e dall’ARS Île-de-France nell’ambito del programma Cultura e Salute

partner Le Domaine d’O ? domaine départemental d’art et de culture (Hérault ? Montpellier) ; La Chartreuse ? Centre national des écritures du spectacle; L’Observatoire de l’Espace du Centre national d’études spatiales; L’Établissement Public de Santé de Ville-Evrard |soutien du département de la Seine-Saint-Denis.

Lato palcoscenico: dopo lo spettacolo, incontrate l’équipe artistica per discutere le vostre impressioni

In collaborazione con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Per tutti gli spettatori, a partire dai 14 anni.

Durata: 1 ora e 15 minuti.

Prezzi da 6 a 12?

Informazioni e prenotazioni ai recapiti indicati di seguito.

Espanol :

¡Para esta fecha 1?? de 2026, en el marco de la temporada cultural, Frédéric Ferrer y Cie Vertical Détour presentan la conferencia « Atlas de l’Anthropocène, à la recherche des canards perdus » el jueves 8 de enero de 2026 a las 20.30 h en el Palacio de Congresos de Lourdes!

Conferencia sobre un experimento científico para medir la velocidad del calentamiento global en el Ártico. En septiembre de 2008, la NASA liberó 90 patos amarillos de plástico en un glaciar de Groenlandia para medir la velocidad del calentamiento global. Esperados unas semanas más tarde en Disco Bay, los patos no volvieron a aparecer. ¿Dónde han ido a parar los patos?

A medio camino entre el rigor científico y el absurdo poético, el geógrafo Frédéric Ferrer aborda con agudeza y humor las cuestiones medioambientales. De las afirmaciones a las divagaciones, el conferenciante explica, se deja llevar y plantea preguntas. Porque si el colapso amenaza, ¿la risa sigue siendo la cortesía de la desesperación?

Producido por Cie Vertical Détour | subvencionado por la Región y la DRAC Île-de-France; Ministère de la Culture et de la Communication. La compañía reside en el Centre de Réadaptation de Coubert -establecimiento de la UGECAM Île-de-France- y cuenta con el apoyo de la DRAC y el ARS Île-de-France en el marco del programa Cultura y Salud

socios Le Domaine d’O ? domaine départemental d’art et de culture (Hérault ? Montpellier) ; La Chartreuse ? Centre national des écritures du spectacle; L’Observatoire de l’Espace du Centre national d’études spatiales; L’Établissement Public de Santé de Ville-Evrard |soutien du département de la Seine-Saint-Denis.

A pie de escenario: después de la representación, reúnase con el equipo artístico para comentar sus impresiones

En colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Para todos los públicos, a partir de 14 años.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Precios de 6 a 12?

Información y reservas en los datos de contacto indicados más abajo.

