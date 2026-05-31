SPECTACLE : Au pays des Ventres Jaunes, Ferme du Sougey, Montrevel-en-Bresse
SPECTACLE : Au pays des Ventres Jaunes, Ferme du Sougey, Montrevel-en-Bresse jeudi 9 juillet 2026.
SPECTACLE : Au pays des Ventres Jaunes 9 – 26 juillet Ferme du Sougey Ain
Plein tarif : 25 € ; Tarif Réduit : 22 € ; Enfant -8 ans gratuit (billet obligatoire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:45:00+02:00
Fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:45:00+02:00
SPECTACLE : Au pays des Ventres Jaunes
scénario et mise en scène de Xavier Arlot
L’événement incontournable en Bresse cet été !
Plus de 100 acteurs et figurants sur scène, 1000 spectateurs attendus chaque soir dans l’écrin de la Ferme du Sougey.
Le 7ième spectacle son & lumière en plein air, drôle, familial et populaire, porté par l’énergie des bénévoles et l’amour du patrimoine.
12 représentations du 9 au 26 juillet 2026
Ouverture des portes : 19h00
Début du spectacle : 22h00
Durée : environ 1h30 (sans entracte)
Conseil d’ami : arrivez dès 19h pour profiter du site et des animations !
Restauration rapide et buvette tous les soirs, repas Bressan sur réservation les samedis.
Ferme du Sougey Le Sougey 01340 Montrevel-en-Bresse Montrevel-en-Bresse 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.spectacle-sougey.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0641415405 »}]
Le 7ième spectacle son & lumière en plein air, drôle, familial et populaire, porté par l’énergie des bénévoles et l’amour du patrimoine. autre spectacle
Les Amis du Sougey