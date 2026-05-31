SPECTACLE : Au pays des Ventres Jaunes, Ferme du Sougey, Montrevel-en-Bresse

SPECTACLE : Au pays des Ventres Jaunes 9 – 26 juillet Ferme du Sougey Ain

Plein tarif : 25 € ; Tarif Réduit : 22 € ; Enfant -8 ans gratuit (billet obligatoire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:45:00+02:00

Fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:45:00+02:00

SPECTACLE : Au pays des Ventres Jaunes

scénario et mise en scène de Xavier Arlot

L’événement incontournable en Bresse cet été !

Plus de 100 acteurs et figurants sur scène, 1000 spectateurs attendus chaque soir dans l’écrin de la Ferme du Sougey.

Le 7ième spectacle son & lumière en plein air, drôle, familial et populaire, porté par l’énergie des bénévoles et l’amour du patrimoine.

12 représentations du 9 au 26 juillet 2026

Ouverture des portes : 19h00

Début du spectacle : 22h00

Durée : environ 1h30 (sans entracte)

Conseil d’ami : arrivez dès 19h pour profiter du site et des animations !

Restauration rapide et buvette tous les soirs, repas Bressan sur réservation les samedis.

Ferme du Sougey Le Sougey 01340 Montrevel-en-Bresse Montrevel-en-Bresse 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.spectacle-sougey.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0641415405 »}]

Le 7ième spectacle son & lumière en plein air, drôle, familial et populaire, porté par l’énergie des bénévoles et l’amour du patrimoine. autre spectacle

Les Amis du Sougey